Un golazo de Raúl García en los últimos minutos da la victoria a Osasuna ante el Real Madrid (2-1)

Los de Lisci se han adelantado en el marcador gracias a un gol de penalti marcado por Budimir en la primera parte. En la segunda, Vinicius ha empatado en el 73 y Raúl García ha sellado la victoria rojilla en el 91.

PAMPLONA, 21/02/2026.- Los jugadores del Osasuna celebran el gol anotado por Ante Budimir durante el partido de la jornada 25 de LaLiga EA Sports que disputan el CA Osasuna y el Real Madrid este sábado, en el estadio El SADAR de Pamplona. EFE/ Villar López
Jugadores de Osasuna celebran el gol de Budimir en la primera parte. Foto: Efe.
Euskaraz irakurri: Raul Garciak azken minutuetan sartutako gol bikainak garaipena eman dio Osasunari Real Madrilen aurka (2-1)
L. E. A. | EITB

Osasuna se ha hecho con tres puntos de oro al derrotar al Real Madrid en el partido de la 25ª jornada de LaLiga EA sports disputado en El Sadar. Budimir, Vinicius y Raúl García han sido los autores de los goles del partido. 

Buena primera parte de los rojillos, los de Lisci que han sido superiores a los pupilos de Arbeloa.

La primera ocasión clara la ha tenido Ante Budimir con un disparo al palo en el minuto 28.

El delantero croata ha sido también protagonista, y decisivo, en el minuto 36, cuando el árbitro a señalado penalti por pisotón de Courtois al jugador osasunista tras consultar la jugada en el VAR. En un primer momento el colegiado había sacado la amarilla a Budimir por entender que se había tirado, pero tras revisar la jugada ha rectificado y, además de señalar la pena máxima, ha amonestado al guardameta del Real Madrid.

Ha sido Budimir el encargado de lanzar y transformar el penalti adelantando a los navarros en el minuto 37.

Al borde del descanso, Tchouameni ha estado a punto de empatar pero la mano providencial de Sergio Herrera ha evitado que el balón se aloje en las mallas.

Tras el descanso, nueva ocasión de los merengues en un chut de Arda Guler que se ha ido rozando el travesaño.

Los de Arbeloa se han lanzado al ataque y en el 70 el árbitro ha anulado el gol de Mbappé por un claro fuera de juego del francés. El que no ha fallado ha sido Vinicius tres minutos después, que ha firmado el empate en un mano a mano con Sergio Herrera. 

Y en el 91, golazo de Raúl García, anulado en un principio por un supuesto fuera de juego, pero que al final ha subido al marcador por indicación del VAR.

2-1, gran victoria de Osasuna ante el Real Madrid.

