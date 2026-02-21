Un golazo de Raúl García en los últimos minutos da la victoria a Osasuna ante el Real Madrid (2-1)

Buena primera parte de los rojillos, los de Lisci que han sido superiores a los pupilos de Arbeloa.

La primera ocasión clara la ha tenido Ante Budimir con un disparo al palo en el minuto 28.

El delantero croata ha sido también protagonista, y decisivo, en el minuto 36, cuando el árbitro a señalado penalti por pisotón de Courtois al jugador osasunista tras consultar la jugada en el VAR. En un primer momento el colegiado había sacado la amarilla a Budimir por entender que se había tirado, pero tras revisar la jugada ha rectificado y, además de señalar la pena máxima, ha amonestado al guardameta del Real Madrid.