OSASUNA VS REAL MADRIL (2-1)
Moncayola: "Gaur erakutsi dugu taldea ondo dagoela, liderren aurka garaipen borobila lortuta"

Osasuna
18:00 - 20:00
Jon Moncayola. Argazkia: Eitb
EITB

Jon Moncayola Osasunako jokalariaren adierazpenak, EA Sports Ligako 25. jardunaldiko partidan Real Madril 2-1 garaitu ostean.

Futbola Osasuna Sadar EA Sports Liga

