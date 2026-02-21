OSASUNA VS REAL MADRID (2-1)

Herrera: “Hemos ganado al Real Madrid, a un equipazo"

Osasuna
Sergio Herrera. Foto: EiTB

Euskaraz irakurri: Moncayola: "Gaur erakutsi dugu taldea ondo dagoela, liderren aurka garaipen borobila lortuta"
EITB

Declaraciones del portero de Osasuna Sergio Herrera tras vencer 2-1 al Real Madrid en el partido correspondiente a la 25ª jornada de la Liga EA Sports.

Fútbol Osasuna El Sadar LaLiga EA Sports

