EA Sports Liga
Osasunak hiru puntuak aurkitu ditu Balaidosko euripean (1-2)

Euri zaparradak markatutako partidan, Budimirrek aurreratu ditu gorritxoak, baina Borja Iglesiasek berdinketa jarri du penaltiz. Raul Garcia de Harok sartu du garaipenaren gola.

VIGO (PONTEVEDRA), 06/02/2026.- Los jugadores de Osasuna celebran el 0-1 conseguido durante el partido de LaLiga que Celta de Vigo y CA Osasuna disputan este viernes en el estadio de Balaídos. EFE/Salvador Sas
Osasunako jokalariak lehen gola ospatzen. Argazkia: EFE
author image

I. G. A. | EITB

Azken eguneratzea

Osasunak 1-2 irabazi du Celtaren aurka ostiral honetan, Vigon, EA Sports Ligako 23. Jardunaldiari hasiera eman dion partidan. Budimirrek aurreratu ditu gorritxoak, baina Borja Iglesiasek berdinketa jarri du penaltiz. Raul Garcia de Harok sartu du garaipenaren gola.

Norgehiagoka oso parekatuta hasi da, arrisku gutxirekin bi taldeen aldetik. Pixkanaka, etxeko taldea nagusitasuna erakusten hasi da, eta 15. minutuan partidako lehen aukera argia sortu du. Jokaldi on baten ostean, Hugo Alvarez area barruraino sartu da, baina Sergio Herrera atezainak bikain estali dio jaurtiketa gola saihesteko.

Hala ere, Celtak jokoan agintzen jarraitu du, min askorik egin gabe. Ondoren, 5 minutuko tartean gorritxoek aurpegia eta gurutzea ikusi dute. 30. minutuan, Boyomok zelaia utzi behar izan du, talka baten ondorioz min hartuta. Baina, 5 minutura, Budimirrek Mororen erdiraketa jaso du hegaletik eta, buruz, markagailua ireki du (0-1).

Atsedenalditik bueltan, jokaldi polemiko batean, epaileak penaltia adierazi du Celtaren alde. Catenak eskuarekin eman dio baloiari, baina gorritxoek aurretiko falta eskatzen zuten. 

Azkenean, epaileak VARa kontsultatu behar izan du, baina penaltiaren erabakia berretsi du. Borja Iglesiasek jaurti eta berdinketa jarri du (1-1).

Celtari indarra eman dio golak, eta arrisku gehien sortu duen taldea izan da. Hainbat hurbilketa izan ditu, baina azken metroetan ez da fin ibili, eta ibili denean, hor egon da Sergio Herrera bere geldiketekin taldea salbatzeko.

10 minuturen faltan, zelaian gutxi zeraman Raul Garcia de Harok berriz jarri du markagailua Osasunaren alde. Berriz ere eskuin hegaleko erdiraketa batekin, Catenak baloia luzatu du eta Raulek hanka luzatu du sarera bidaltzeko (1-2).

Hala, Osasunak garaipen baliotsua lortu du eta Europako postuen lehian sartu da.

Futbola Osasuna EA Sports Liga Golak

