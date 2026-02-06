Osasunak hiru puntuak aurkitu ditu Balaidosko euripean (1-2)
Euri zaparradak markatutako partidan, Budimirrek aurreratu ditu gorritxoak, baina Borja Iglesiasek berdinketa jarri du penaltiz. Raul Garcia de Harok sartu du garaipenaren gola.
Osasunak 1-2 irabazi du Celtaren aurka ostiral honetan, Vigon, EA Sports Ligako 23. Jardunaldiari hasiera eman dion partidan. Budimirrek aurreratu ditu gorritxoak, baina Borja Iglesiasek berdinketa jarri du penaltiz. Raul Garcia de Harok sartu du garaipenaren gola.
Norgehiagoka oso parekatuta hasi da, arrisku gutxirekin bi taldeen aldetik. Pixkanaka, etxeko taldea nagusitasuna erakusten hasi da, eta 15. minutuan partidako lehen aukera argia sortu du. Jokaldi on baten ostean, Hugo Alvarez area barruraino sartu da, baina Sergio Herrera atezainak bikain estali dio jaurtiketa gola saihesteko.
Hala ere, Celtak jokoan agintzen jarraitu du, min askorik egin gabe. Ondoren, 5 minutuko tartean gorritxoek aurpegia eta gurutzea ikusi dute. 30. minutuan, Boyomok zelaia utzi behar izan du, talka baten ondorioz min hartuta. Baina, 5 minutura, Budimirrek Mororen erdiraketa jaso du hegaletik eta, buruz, markagailua ireki du (0-1).
Atsedenalditik bueltan, jokaldi polemiko batean, epaileak penaltia adierazi du Celtaren alde. Catenak eskuarekin eman dio baloiari, baina gorritxoek aurretiko falta eskatzen zuten.
Azkenean, epaileak VARa kontsultatu behar izan du, baina penaltiaren erabakia berretsi du. Borja Iglesiasek jaurti eta berdinketa jarri du (1-1).
Celtari indarra eman dio golak, eta arrisku gehien sortu duen taldea izan da. Hainbat hurbilketa izan ditu, baina azken metroetan ez da fin ibili, eta ibili denean, hor egon da Sergio Herrera bere geldiketekin taldea salbatzeko.
10 minuturen faltan, zelaian gutxi zeraman Raul Garcia de Harok berriz jarri du markagailua Osasunaren alde. Berriz ere eskuin hegaleko erdiraketa batekin, Catenak baloia luzatu du eta Raulek hanka luzatu du sarera bidaltzeko (1-2).
Hala, Osasunak garaipen baliotsua lortu du eta Europako postuen lehian sartu da.
Zure interesekoa izan daiteke
Alessio Lisci: "Konfiantza handiz joan behar dugu"
Alessio Lisci Osasunako entrenatzaileak prentsaurrekoa eman du ostiral honetan Celtaren aurka jokatuko duten LaLigako partida aztertzeko.
Osasunak Sheraldo Beckerrek Mainz 05era joateko lagapena itxi du, derrigorrez erosteko aukerarekin
Futbolariak Bundesligan jarraituko du denboraldi honetan, bi kluben artean itxita geratu den operazio baten ostean.
Ruben Garcia: "Gure zaleekin, badirudi bospasei jokalari gehiago garela"
Sadarren Vila-Realen aurka jokatutako partida 2-2 berdindu ostean, Ruben Garciak esan du taldea indartsu ikusten duela, eta etxean edonor garaitzeko gai dela, gaur garaipena lortu ez badu ere.
Osasunak puntu bat eskuratu du Vila-realen aurka (2-2)
Puntu banaketa Sadarren, minutu askotan nagusi izan den Osasunaren eta bigarren zatian hazi den Vila-realen artean. Neurketako golegileak Victor Muñoz eta Budimir izan dira gorritxoentzat, eta Gerard Morenok sartu ditu urpekari horiaren bi golak.
Lisci: "Une onean gaude, eta prest"
Azken bederatzi hilabeteetan etxetik kanpo lehen aldiz garaipena lortuta, Osasunak Marcelinoren Vila-real izango du aurkari larunbat honetan, EA Sports Ligako 22. jardunaldian.
Ruben Garcia: "Askoz pertsona hobea naiz hemen nagoenetik"
Ruben Garcia Osasunaren jokalariak prentsaurrekoa eman du, talde gorritxoarekin 2027ra arte kontratua berritu eta gero. Iruñean eta taldean nola sentitzen den azaldu du, besteak beste.
Ruben Garciak 2027ra arte berritu du kontratua Osasunarekin
8 milioi euroko etete-klausula izaten jarraituko du, eta bihar 12:30ean prentsaurrekoa emango du Braulio Vazquez kirol zuzendariarekin batera.
Osasunak Sadar handitzea eta 24.754 jarleku izatea proposatu du
Talde gorritxoak beste urrats bat eman du estadioaren edukiera handitzeko helburuan, ofizialki aurkeztu baitu proposamen teknikoa, Nafarroako Gobernuak onar dezan.
Asier Osambela: "Hemendik goraka joaten saiatu behar gara"
Asier Osambela pozarren agertu da Osasunak Rayo Vallecano 1-3 menderatu ondoren. Dena den, jokalari nafarrak azpimarratu du, garaipenak poza eman badie ere, orain inoiz baino gehiago, lanean jarraitu behar dutela.