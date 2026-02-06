Osasuna sale a flote en la lluvia de Balaídos (1-2)

El choque ha comenzado muy igualado, con poco peligro por parte de ambos equipos. Poco a poco, el equipo local ha ido demostrando su superioridad, y en el minuto 15 ha creado la primera ocasión clara del partido, en la que, tras una buena jugada, Hugo Álvarez ha entrado hasta el fondo del área, pero el portero Sergio Herrera le ha tapado a la perfección el disparo para evitar el gol.

Sin embargo, el Celta ha seguido mandando en el juego, sin hacer mucho daño, tras lo cual los rojillos han visto la cara y la cruz en un espacio de 5 minutos. En el minuto 30, Boyomo ha tenido que abandonar el terreno de juego lesionado por un choque, pero, a los 5 minutos, Budimir ha recibido un centro de Moro por la banda y, de cabeza, ha abierto el marcador (0-1) .