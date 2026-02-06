LaLiga EA Sports

Osasuna sale a flote en la lluvia de Balaídos (1-2)

En un partido marcado por la intensa lluvia, Budimir ha adelantado a los rojillos, pero Borja Iglesias ha puesto el empate de penalti. Raúl García de Haro ha marcado el gol de la victoria.

VIGO (PONTEVEDRA), 06/02/2026.- Los jugadores de Osasuna celebran el 0-1 conseguido durante el partido de LaLiga que Celta de Vigo y CA Osasuna disputan este viernes en el estadio de Balaídos. EFE/Salvador Sas
Los jugadores de Osasuna celebrando el primer gol. Foto: EFE
I. G. A. | EITB

Osasuna ha ganado 1-2 al Celta este viernes en Vigo en el partido que abre la 23ª jornada de LaLiga EA Sports. Budimir ha adelantado a los rojillos, pero Borja Iglesias ha puesto el empate de penalti. Raúl García de Haro ha marcado el gol de la victoria.

El choque ha comenzado muy igualado, con poco peligro por parte de ambos equipos. Poco a poco, el equipo local ha ido demostrando su superioridad, y en el minuto 15 ha creado la primera ocasión clara del partido, en la que, tras una buena jugada, Hugo Álvarez ha entrado hasta el fondo del área, pero el portero Sergio Herrera le ha tapado a la perfección el disparo para evitar el gol.

Sin embargo, el Celta ha seguido mandando en el juego, sin hacer mucho daño, tras lo cual los rojillos han visto la cara y la cruz en un espacio de 5 minutos. En el minuto 30, Boyomo ha tenido que abandonar el terreno de juego lesionado por un choque, pero, a los 5 minutos, Budimir ha recibido un centro de Moro por la banda y, de cabeza, ha abierto el marcador (0-1) .

A la vuelta del descanso, en una jugada polémica, el árbitro ha pitado penalti a favor del Celta. Catena ha dado con la mano al balón, pero los rojillos pedían falta previa. 

Al final, el árbitro tuvo que consultar al VAR, pero confirmó la decisión del penalti. Borja Iglesias disparó y puso el empate (1-1)

El gol ha dado fuerza al Celta, que ha sido el equipo que más peligro ha creado, con varias aproximaciones, pero no ha estado fino en los metros finales y cuando ha andado, ahí ha estado Sergio Herrera con sus paradas para salvar al equipo.

A falta de 10 minutos, Raúl García de Haro, que llevaba poco en el campo, ha vuelto a poner el marcador a favor de Osasuna. De nuevo con un centro desde la banda derecha, Catena ha peinado el balón y Raúl ha estirado la pierna para mandarlo a la red (1-2).

Osasuna logra así una valiosa victoria y entra en la lucha por los puestos europeos.

