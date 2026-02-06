Celta vs Osasuna (1-2)
Lisci: "Pozik gaude, baina berdinketa emaitzarik justuena zela uste dut"

Argazkia: EITB
Osasunako entrenatzaileak Celtaren aurka lortutako garaipenaz (1-2) hitz egin du Balaidosen jokatutako EA Sports Ligako 23. jardunaldian.

