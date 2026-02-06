Lisci: "Pozik gaude, baina berdinketa emaitzarik justuena zela uste dut"
Osasunako entrenatzaileak Celtaren aurka lortutako garaipenaz (1-2) hitz egin du Balaidosen jokatutako EA Sports Ligako 23. jardunaldian.
Zure interesekoa izan daiteke
Osasunak hiru puntuak aurkitu ditu Balaidosko euripean (1-2)
Euri zaparradak markatutako partidan, Budimirrek aurreratu ditu gorritxoak, baina Borja Iglesiasek berdinketa jarri du penaltiz. Raul Garcia de Harok sartu du garaipenaren gola.
Alessio Lisci: "Konfiantza handiz joan behar dugu"
Alessio Lisci Osasunako entrenatzaileak prentsaurrekoa eman du ostiral honetan Celtaren aurka jokatuko duten LaLigako partida aztertzeko.
Osasunak Sheraldo Beckerrek Mainz 05era joateko lagapena itxi du, derrigorrez erosteko aukerarekin
Futbolariak Bundesligan jarraituko du denboraldi honetan, bi kluben artean itxita geratu den operazio baten ostean.
Ruben Garcia: "Gure zaleekin, badirudi bospasei jokalari gehiago garela"
Sadarren Vila-Realen aurka jokatutako partida 2-2 berdindu ostean, Ruben Garciak esan du taldea indartsu ikusten duela, eta etxean edonor garaitzeko gai dela, gaur garaipena lortu ez badu ere.
Osasunak puntu bat eskuratu du Vila-realen aurka (2-2)
Puntu banaketa Sadarren, minutu askotan nagusi izan den Osasunaren eta bigarren zatian hazi den Vila-realen artean. Neurketako golegileak Victor Muñoz eta Budimir izan dira gorritxoentzat, eta Gerard Morenok sartu ditu urpekari horiaren bi golak.
Lisci: "Une onean gaude, eta prest"
Azken bederatzi hilabeteetan etxetik kanpo lehen aldiz garaipena lortuta, Osasunak Marcelinoren Vila-real izango du aurkari larunbat honetan, EA Sports Ligako 22. jardunaldian.
Ruben Garcia: "Askoz pertsona hobea naiz hemen nagoenetik"
Ruben Garcia Osasunaren jokalariak prentsaurrekoa eman du, talde gorritxoarekin 2027ra arte kontratua berritu eta gero. Iruñean eta taldean nola sentitzen den azaldu du, besteak beste.
Ruben Garciak 2027ra arte berritu du kontratua Osasunarekin
8 milioi euroko etete-klausula izaten jarraituko du, eta bihar 12:30ean prentsaurrekoa emango du Braulio Vazquez kirol zuzendariarekin batera.
Osasunak Sadar handitzea eta 24.754 jarleku izatea proposatu du
Talde gorritxoak beste urrats bat eman du estadioaren edukiera handitzeko helburuan, ofizialki aurkeztu baitu proposamen teknikoa, Nafarroako Gobernuak onar dezan.