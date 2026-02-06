Celta vs. Osasuna (1-2)
Lisci: "Estamos contentos, pero creo que el empate era el resultado más justo"

Alessio Lisci
18:00 - 20:00
Alessio Lisci. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Lisci: "Pozik gaude, baina berdinketa emaitzarik justuena zela uste dut"
El entrenador de Osasuna ha hablado sobre la victoria lograda contra el Celta (1-2) en la 23ª jornada de LaLiga EA Sports disputada en Balaídos.

Alessio Lisci Fútbol Osasuna LaLiga EA Sports

