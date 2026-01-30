Lisci: "Une onean gaude, eta prest"
Azken bederatzi hilabeteetan etxetik kanpo lehen aldiz garaipena lortuta, Osasunak Marcelinoren Vila-real izango du aurkari larunbat honetan, EA Sports Ligako 22. jardunaldian.
Zure interesekoa izan daiteke
Ruben Garcia: "Askoz pertsona hobea naiz hemen nagoenetik"
Ruben Garcia Osasunaren jokalariak prentsaurrekoa eman du, talde gorritxoarekin 2027ra arte kontratua berritu eta gero. Iruñean eta taldean nola sentitzen den azaldu du, besteak beste.
Ruben Garciak 2027ra arte berritu du kontratua Osasunarekin
8 milioi euroko etete-klausula izaten jarraituko du, eta bihar 12:30ean prentsaurrekoa emango du Braulio Vazquez kirol zuzendariarekin batera.
Osasunak Sadar handitzea eta 24.754 jarleku izatea proposatu du
Talde gorritxoak beste urrats bat eman du estadioaren edukiera handitzeko helburuan, ofizialki aurkeztu baitu proposamen teknikoa, Nafarroako Gobernuak onar dezan.
Asier Osambela: "Hemendik goraka joaten saiatu behar gara"
Asier Osambela pozarren agertu da Osasunak Rayo Vallecano 1-3 menderatu ondoren. Dena den, jokalari nafarrak azpimarratu du, garaipenak poza eman badie ere, orain inoiz baino gehiago, lanean jarraitu behar dutela.
Osasunak 9 hilabeteko lehortea hautsi du etxetik kanpo Rayo garaituta (1-3)
Ligan 10 jardunaldi jarraian irabazi gabe egon ondoren, talde gorritxoa Iñigo Perezen taldeari gailendu zaio Budimir, Jozhua (bere atean) eta Asier Osambelaren golei esker.
Alessio Lisci: "Raul oso gustuko dugu, eta zorionez ekarri ahal izan dugu"
Bestalde, Rayoren aurka "oldarkorra izan nahi duen Osasuna, partidan egon nahi duen taldea" ikusi nahi duela, adierazi du entrenatzaile erromatarrak.
Raul Moro: “Ondo jarraitzeko eta taldeari eta klubari laguntzeko zereginarekin nator”
Raul Morok 2031ra arte fitxatu du Osasunarekin. Ajaxeko jokalari ohiak prentsaurrekoa eman du Braulio Vazquezekin batera, eta bere ustez egon behar duen lekuan dagoela adierazi du.
Osasunak Raul Moro fitxatu du, 2031ra arte
Jokalari kataluniarra Ajax taldean aritu da denboraldi honetan, baina ia ez du jokatu. Iruñeko klubak bost milioi euro ordaindu ditu, eta futbolariaren etete klausula 50 milioikoa izango da.
Aimar Oroz: "Asko sufritu dugu, baina azkenean irabazi egin dugu, eta hori da garrantzitsuena"
Aimar Oroz pozarren agertu da Osasunak Oviedo 3-2 menderatu eta gero. Edonola ere, jokalari nafarrak adierazi du gorritxoak ez direla eroso egon eta asko kostatako garaipena izan dela, markagailuan atzetik joan baitira.