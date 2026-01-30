Osasuna vs Vila-real
Lisci: "Une onean gaude, eta prest"

18:00 - 20:00
Lisci, prentsaurrekoan
author image

EITB

Azken eguneratzea

Azken bederatzi hilabeteetan etxetik kanpo lehen aldiz garaipena lortuta, Osasunak Marcelinoren Vila-real izango du aurkari larunbat honetan, EA Sports Ligako 22. jardunaldian.

Alessio Lisci Osasuna EA Sports Liga Sadar

