Lisci: "Estamos en un buen momento y estamos preparados"
Tras conseguir su primera victoria a domicilio en nueve meses, Osasuna se enfrenta este sabado al Villlarreal de Marcelino en la 22ª jornada de LaLiga EA Sports.
Rubén García: "Me he hecho mucho mejor persona aquí"
El jugador de Osasuna Rubén García ha comparecido en rueda de prensa para hablar de su renovación con el club rojillo hasta 2027. Ha explicado cómo se siente en Pamplona y en el equipo.
Rubén García renueva su contrato con Osasuna hasta 2027
Su cláusula de rescisión se mantiene en 8 millones de euros y mañana a las 12:30 horas ofrecerá una rueda de prensa en compañía del director deportivo de la entidad, Braulio Vázquez.
Osasuna propone ampliar El Sadar hasta las 24.754 butacas
El club rojillo ha dado un nuevo paso en su objetivo de aumentar la capacidad del estadio con la presentación oficial de una propuesta técnica que ahora queda en manos del Gobierno de Navarra.
Iker Muñoz: "Ahora es cuando tenemos que apretar más"
Iker Muñoz se ha mostrado crítico tras vencer al Rayo fuera de casa. Ha señalado que no pueden relajarse y que, después de la victoria, es el momento de exigir un punto más al equipo para dar continuidad a la buena racha.
Osasuna rompe su sequía de 9 meses fuera de casa ante el Rayo (1-3)
Después de 10 jornadas consecutivas sin ganar a domicilio en Liga, los rojillos se han impuesto al equipo de Iñigo Pérez con los goles de Budimir, Jozhua (en propia puerta) y Asier Osambela.
Alessio Lisci: "Raúl es un jugador buscado y por suerte hemos podido traerlo"
Por otro lado, ha destacado que ante el Rayo le gustaría ver "a un Osasuna en la línea de lo que estamos haciendo, un Osasuna que intenta ser agresivo, que intenta estar en el partido".
Raúl Moro: “Vengo con la misión de seguir haciéndolo bien, ayudar al equipo y al club”
Raúl Moro ha fichado con Osasuna hasta el 2031. El exjugador del Ajax ha comparecido en rueda de prensa, junto a Braulio Vázquez, y según ha contado está en el sitio que cree que tiene que estar.
Osasuna ficha a Raúl Moro hasta 2031
El jugador catalán ha militado en el Ajax esta temporada. El club pamplonés ha pagado cinco millones de euros, y la cláusula de rescisión del futbolista será de 50 millones.
Victor Muñóz: "Necesitábamos la victoria y lo hemos conseguido a base de garra"
Victor Muñoz ha marcado en el minuto 92 el gol que ha dado el triunfo a Osasuna ante el Oviedo en El Sadar, después de que el conjunto asturiano se pusiera dos veces por delante en el marcador.