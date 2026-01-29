Prentsaurrekoa
Ruben Garcia: "Askoz pertsona hobea naiz hemen nagoenetik"

Ruben Garcia Osasunako jokalariak prentsaurrekoa eskaini du taldearekin berritzea sinatu ostean.
18:00 - 20:00
Ruben Garcia, gaur goizeko prentsaurrekoan
EITB

Azken eguneratzea

Ruben Garcia Osasunaren jokalariak prentsaurrekoa eman du, talde gorritxoarekin 2027ra arte kontratua berritu eta gero. Iruñean eta taldean nola sentitzen den azaldu du, besteak beste.

Ruben Garciak 2027ra arte berritu du kontratua Osasunarekin
Osasuna

