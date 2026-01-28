KONTRATU BERRITZEA

Ruben Garciak 2027ra arte berritu du kontratua Osasunarekin

8 milioi euroko etete-klausula izaten jarraituko du, eta bihar 12:30ean prentsaurrekoa emango du Braulio Vazquez kirol zuzendariarekin batera.

Ruben Garcia Osasunako erdilaria, Rayo Vallecanoren aurkako neurketan. Argazkia: Europa Press

EITB

Ruben Garcia Osasunaren erdilariak 2027ra arte luzatu du kontratua talde gorritxoarekin, Nafarroako kluba sare sozialetan zabaldutako bideo baten bidez jakitera eman duenez.

Osasunak ohar baten bidez azaldu duenez, aurreko kontratuak kirol-helburuak lortuz gero lotura automatikoki luzatzeko aukera ezartzen zuen, baina valentziarrak gorritxoekin beste denboraldi batez jarraitzea "aldez aurretik" ixtea erabaki dute bi aldeek.

Horrela, Ruben Garciak bere bederatzigarren denboraldia egingo du Osasunan, 2018an iritsi zen klubera, taldea Bigarren Mailan zegoenean, eta bere kapitainetako bat bihurtu da.

8 milioi euroko etete-klausula izaten jarraituko du, eta bihar 12:30ean prentsaurrekoa emango du Braulio Vazquez kirol zuzendariarekin batera.

Ruben Garciak 281 norgehiagoka ofizial jokatu ditu Osasunarekin, eta gaur egungo plantillan partida gehien jokatu dituen jokalaria da, klubaren historiako 21. postuan.

Nafarroako taldean izandako ibilbide luzean, Xativako erdilariak 71 gol egiten lagundu du, 32 sartu ditu, eta 39 asistentzia eman.

