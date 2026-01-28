Ruben Garciak 2027ra arte berritu du kontratua Osasunarekin
8 milioi euroko etete-klausula izaten jarraituko du, eta bihar 12:30ean prentsaurrekoa emango du Braulio Vazquez kirol zuzendariarekin batera.
Ruben Garcia Osasunaren erdilariak 2027ra arte luzatu du kontratua talde gorritxoarekin, Nafarroako kluba sare sozialetan zabaldutako bideo baten bidez jakitera eman duenez.
Osasunak ohar baten bidez azaldu duenez, aurreko kontratuak kirol-helburuak lortuz gero lotura automatikoki luzatzeko aukera ezartzen zuen, baina valentziarrak gorritxoekin beste denboraldi batez jarraitzea "aldez aurretik" ixtea erabaki dute bi aldeek.
Horrela, Ruben Garciak bere bederatzigarren denboraldia egingo du Osasunan, 2018an iritsi zen klubera, taldea Bigarren Mailan zegoenean, eta bere kapitainetako bat bihurtu da.
8 milioi euroko etete-klausula izaten jarraituko du, eta bihar 12:30ean prentsaurrekoa emango du Braulio Vazquez kirol zuzendariarekin batera.
Ruben Garciak 281 norgehiagoka ofizial jokatu ditu Osasunarekin, eta gaur egungo plantillan partida gehien jokatu dituen jokalaria da, klubaren historiako 21. postuan.
Nafarroako taldean izandako ibilbide luzean, Xativako erdilariak 71 gol egiten lagundu du, 32 sartu ditu, eta 39 asistentzia eman.
Zure interesekoa izan daiteke
Osasunak Sadar handitzea eta 24.754 jarleku izatea proposatu du
Talde gorritxoak beste urrats bat eman du estadioaren edukiera handitzeko helburuan, ofizialki aurkeztu baitu proposamen teknikoa, Nafarroako Gobernuak onar dezan.
Asier Osambela: "Hemendik goraka joaten saiatu behar gara"
Asier Osambela pozarren agertu da Osasunak Rayo Vallecano 1-3 menderatu ondoren. Dena den, jokalari nafarrak azpimarratu du, garaipenak poza eman badie ere, orain inoiz baino gehiago, lanean jarraitu behar dutela.
Osasunak 9 hilabeteko lehortea hautsi du etxetik kanpo Rayo garaituta (1-3)
Ligan 10 jardunaldi jarraian irabazi gabe egon ondoren, talde gorritxoa Iñigo Perezen taldeari gailendu zaio Budimir, Jozhua (bere atean) eta Asier Osambelaren golei esker.
Alessio Lisci: "Raul oso gustuko dugu, eta zorionez ekarri ahal izan dugu"
Bestalde, Rayoren aurka "oldarkorra izan nahi duen Osasuna, partidan egon nahi duen taldea" ikusi nahi duela, adierazi du entrenatzaile erromatarrak.
Raul Moro: “Ondo jarraitzeko eta taldeari eta klubari laguntzeko zereginarekin nator”
Raul Morok 2031ra arte fitxatu du Osasunarekin. Ajaxeko jokalari ohiak prentsaurrekoa eman du Braulio Vazquezekin batera, eta bere ustez egon behar duen lekuan dagoela adierazi du.
Osasunak Raul Moro fitxatu du, 2031ra arte
Jokalari kataluniarra Ajax taldean aritu da denboraldi honetan, baina ia ez du jokatu. Iruñeko klubak bost milioi euro ordaindu ditu, eta futbolariaren etete klausula 50 milioikoa izango da.
Aimar Oroz: "Asko sufritu dugu, baina azkenean irabazi egin dugu, eta hori da garrantzitsuena"
Aimar Oroz pozarren agertu da Osasunak Oviedo 3-2 menderatu eta gero. Edonola ere, jokalari nafarrak adierazi du gorritxoak ez direla eroso egon eta asko kostatako garaipena izan dela, markagailuan atzetik joan baitira.
Osasunak bi aldiz irauli du markagailua Oviedori irabazteko (3-2)
Bi aldiz berdindu behar izan dute markagailua gorritxoek, Budimirren bi golekin, eta Victor Muñozek luzapenean sartu du Osasunari garaipena eman dion gola.
Alessio Lisci: "Lehengo eguneko partidak ez du arrastorik utzi behar"
Osasunako entrenatzaileak larunbatean, EA Sports Ligako 20. jardunaldian, Oviedoren aurka jokatuko duten partidari buruz hitz egin du.