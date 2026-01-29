Rueda de prensa
Rubén Garcia: "Me he hecho mucho mejor persona aquí"

Ruben Garcia Osasunako jokalariak prentsaurrekoa eskaini du taldearekin berritzea sinatu ostean.
Rubén García, en la rueda de prensa de esta mañana
Euskaraz irakurri: Ruben Garcia: "Askoz pertsona hobea egin naiz hemen"
El jugador de Osasuna Rubén García ha comparecido en rueda de prensa para hablar de su renovación con el club rojillo hasta 2027. Ha explicado cómo se siente en Pamplona y en el equipo.

Osasuna

