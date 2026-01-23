Osasuna
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Alessio Lisci: "Raul oso gustuko dugu, eta zorionez ekarri ahal izan dugu"

Alessio Lisci
18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Bestalde, Rayoren aurka "oldarkorra izan nahi duen Osasuna, partidan egon nahi duen taldea" ikusi nahi duela, adierazi du entrenatzaile erromatarrak.

Alessio Lisci Futbola Osasuna EA Sports Liga

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X