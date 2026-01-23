Osasuna
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Alessio Lisci: "Raúl es un jugador buscado y por suerte hemos podido traerlo"

Alessio Lisci
18:00 - 20:00

Alessio Lisci. Foto: EITB

Euskaraz irakurri: Alessio Lisci: "Raul jokalari bilatua da, eta zorionez ekarri ahal izan dugu"

Última actualización

Por otro lado, ha destacado que ante el Rayo le gustaría ver "a un Osasuna en la línea de lo que estamos haciendo, un Osasuna que intenta ser agresivo, que intenta estar en el partido".

Alessio Lisci Fútbol Osasuna LaLiga EA Sports

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X