OVIEDO VS OSASUNA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Alessio Lisci: "Lehengo eguneko partidak ez du arrastorik utzi behar"

Osasuna, prentsaurrekoa Alessio Lisci
18:00 - 20:00
Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

Osasunako entrenatzaileak larunbatean, EA Sports Ligako 20.jardunaldian, Oviedoren aurka jokatuko duten partidari buruz hitz egin du.

Alessio Lisci Futbola Osasuna EA Sports Liga

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X