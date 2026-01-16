Alessio Lisci: "El partido del otro día no tiene que dejar rastro"
El entrenador de Osasuna ha hablado sobre el partido del sábado en la 20ª jornada de la Liga EA Sports ante el Oviedo.
Braulio Vázquez: “Tendríamos que hacer una regeneración de la plantilla; en principio no hay salidas”
Braulio Vázquez ha comparecido en rueda de prensa, donde ha comentado los planes a futuro que tiene el club rojillo. Aunque no ha dado nombres, ha dejado claro que la intención es mejorar la plantilla actual.
Jorge Herrando, tras anunciar su renovación con Osasuna: "Tengo muchas ganas de jugar y demostrar"
Tras anunciar su renovación con Osasuna hasta 2030, Jorge Herrando ha comparecido hoy en rueda de prensa para hablar sobre su futuro en el club rojillo.
Herrando renueva con Osasuna hasta 2030 con una cláusula de 20 millones
A sus 24 años, el de Campanas suma ya 65 encuentros oficiales con el primer equipo rojillo Su anterior contrato expiraba en 2027.
Lisci, sobre la eliminatoria: "El error arbitral previo al 1-2 ha sido condicionante"
Alessio Lisci, entrenador de Osasuna, ha analizado el encuentro ante la Real Sociedad. Ha subrayado que un error arbitral ha condicionado la eliminatoria.
Alessio Lisci, ante el partido contra la Real: "Vamos con todas las ganas de ir a competir"
El entrenador de Osasuna, Alessio Lisci, ha analizado el encuentro que les enfrentará mañana a Osasuna en la Copa del Rey.
Lisci: "Este partido lo jugamos cien veces y lo perdemos una"
El entrenador de Osasuna ha hablado sobre la derrota sufrida ante el Girona (1-0) en la 19ª jornada de LaLiga EA Sports.
Osasuna sigue sin rumbo fuera de casa (1-0)
El gol de Varat da la victoria al Girona, y los rojillos siguen sin ganar como visitantes.
Lisci: “Ganar en Girona sería un paso enorme hacia delante”
Osasuna buscará su primera victoria a domicilio de la temporada este sábado ante el Girona. Alessio Lisci ha destacado que el equipo rojillo se encuentra en un bueno momento, y ha abogado por no obsesionarse con la mala racha fuera de casa.
Rubén García: "Nos cuesta tener más maldad"
El jugador de Osasuna, que ha marcado el gol de los rojillos, ha valorado el empate logrado contra el Athletic en el derbi vasco de la 18ª jornada de LaLiga EA Sports en El Sadar.