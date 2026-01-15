Prentsaurrekoa
Jorge Herrando, Osasunarekin kontratua berritu duela iragarri ostean: "Jokatzeko eta nire lana erakusteko gogotsu nago"

Jorge Herrando Osasunako jokalariaren adierazpenak, kontratua berritu ostean.
18:00 - 20:00
Jorge Herrando, Osasunako jokalaria
Osasunarekin 2030era arte kontratua berritu duela iragarri ostean, Jorge Herrandok prentsaurrekoa eman du talde gorritxoan izango duen etorkizunaz hitz egiteko.

Jorge Herrandok 2030era arte berritu du kontratua Osasunarekin, 20 milioiko klausularekin
Osasuna

