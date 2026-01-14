Herrandok 2030era arte berritu du kontratua Osasunarekin, 20 milioiko etete-klausularekin
24 urterekin, nafarrak 65 partida ofizial jokatu ditu jada lehen talde gorritxoarekin. Kontratua 2027an amaitzen zitzaion.
Osasunak eta Jorge Herrando futbolariak 2030eko ekainaren 30era arte luzatu dute euren arteko lotura, talde gorritxoak ohar batean aurreratu duenez. 24 urterekin, nafarrak 65 partida ofizial jokatu ditu jada talde iruindarrarekin.
Horrela, talde gorritxoak eta jokalariak aurreko kontratuan aurreikusitakoa baino hiru denboraldi gehiagoz luzatu dute euren konpromisoa, 2027an bukatzen baitzen.
Harrobiko jokalariaren etete-klausula 20 milioi eurokoa izango da. Ostegun honetan, 12:30ean, prentsaurrekoa eskainiko du jokalariak, Braulio Vazquez kirol zuzendariarekin batera.
Jorge Herrando Oroz (2001eko otsailaren 28a; Campanas, Nafarroa) Osasunako harrobian sartu zen kadete mailan, bere Luis Amigo ikastetxeko taldetik.
Taxoaren mailak igo eta Osasuna Promesasera iritsi zen. Gorritxoen bigarren taldean 94 partida jokatu zituen. Lehen taldearekin debuta egin zuen Tomaresen aurkako Errege Kopako kanporaketa batean, La Cartujan, eta, ondoren, bere formazioarekin jarraitu zuen, Union Deportiva Logroñesen, utzita.
Zure interesekoa izan daiteke
Lisci, kanporaketari buruz: "1-2koaren aurretik epaileak ikusi ez duen faltak emaitza baldintzatu du"
Alessio Lisci Osasunako entrenatzaileak Realaren aurkako partida aztertu du, eta epailearen akats batek kanporaketa baldintzatu duela azpimarratu du.
Alessio Lisci, Realaren aurkako partidaren aurrean: "Lehiatzera joateko oso gogotsu gaude"
Alessio Lisci Osasunaren entrenatzaileak bihar Errege Kopan Realaren aurka jokatuko duten partidaren analisia egin du.
Lisci: "Partida hau ehun aldiz jokatuz gero behin galduko genuke"
Osasunako entrenatzaileak EA Sports Ligako 19. jardunaldian Gironaren aurka jasotako porrotaz (1-0) hitz egin du.
Osasunak norabiderik gabe jarraitzen du etxetik kanpo (1-0)
Varaten golak garaipena eman dio Gironari, eta gorritxoek irabazi gabe jarraitzen dute bisitari moduan.
Lisci: "Gironan irabaztea aurrerapauso handia izango litzateke"
Osasunak etxetik kanpoko lehen garaipena lortu nahi du larunbat honetan Gironaren aurka. Alessio Liscik talde gorritxoa une onean dagoela azpimarratu du, eta etxetik kanpoko bolada txarrarekin ez itsutzeko deia egin du.
Ruben Garcia: "Gaiztakeria gehiago izatea kostatzen zaigu"
Osasunako jokalariak gorritxoen gola sartu du, eta Athleticen aurka lortutako berdinketa baloratu du Sadarren, EA Sports Ligako 18. jardunaldiko euskal derbian.
Alessio Liscik "azkarrak izatea" eskatu die jokalariei Athleticen aurka
Osasunako entrenatzaileak larunbatean, EA Sports Ligako 18. jardunaldian, Athleticen aurka Sadarren jokatuko duten derbiari buruz hitz egin du.
Javi Galan bere aurkezpenean: "Nahi dudan tokian nago, eta maila ona ematen saiatuko naiz"
Javi Galan Atletico Madriletik iritsi da, eta gaur aurkeztu dute Sadarren Osasunako jokalari berri gisa, goizean Taxoaren egindako entrenamenduan parte hartu ostean.
Osasunak Javi Galan fitxatu du, 2025-2026 denboraldiko amaierara arte
Nafarroako klubak 500.000 euro ordainduko dizkio Atletico Madrili, ezker hegaleko atzelaria bereganatzeko. Galan hilaren 29an hasiko da entrenatzen Osasunarekin, eta egun horretan bertan aurkeztuko dute. 2023-24 denboraldian, Realean jokatu zuen, utzita.