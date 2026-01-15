Rueda de prensa
Jorge Herrando, tras anunciar su renovación con Osasuna: "Tengo muchas ganas de jugar y demostrar"

Jorge Herrando Osasunako jokalariaren adierazpenak, kontratua berritu ostean.
18:00 - 20:00
Jorge Herrando, jugador de Osasuna
Euskaraz irakurri: Jorge Herrandok, Osasunarekin kontratua berritu duela iragarri ostean: "Jokatzeko eta erakusteko gogo handia dut"
author image

EITB

Última actualización

Tras anunciar su renovación con Osasuna hasta 2030, Jorge Herrando ha comparecido hoy en rueda de prensa para hablar sobre su futuro en el club rojillo.

Jorge Herrando renueva con Osasuna hasta 2030 con una cláusula de 20 millones
Osasuna

