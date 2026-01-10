Lisci: "Partida hau ehun aldiz jokatu eta behin galtzen dugu"
Osasunako entrenatzaileak Gironaren aurka jasotako porrotaz (1-0) hitz egin du EA Sports Ligako 19. jardunaldian.
Osasunak norabiderik gabe jarraitzen du etxetik kanpo (1-0)
Varaten golak garaipena eman dio Gironari, eta gorritxoek irabazi gabe jarraitzen dute bisitari moduan.
Lisci: "Gironan irabaztea aurrerapauso handia izango litzateke"
Osasunak etxetik kanpoko lehen garaipena lortu nahi du larunbat honetan Gironaren aurka. Alessio Liscik talde gorritxoa une onean dagoela azpimarratu du, eta etxetik kanpoko bolada txarrarekin ez itsutzeko deia egin du.
Ruben Garcia: "Gaiztakeria gehiago izatea kostatzen zaigu"
Osasunako jokalariak gorritxoen gola sartu du, eta Athleticen aurka lortutako berdinketa baloratu du Sadarren, EA Sports Ligako 18. jardunaldiko euskal derbian.
Alessio Liscik "azkarrak izatea" eskatu die jokalariei Athleticen aurka
Osasunako entrenatzaileak larunbatean, EA Sports Ligako 18. jardunaldian, Athleticen aurka Sadarren jokatuko duten derbiari buruz hitz egin du.
Javi Galan bere aurkezpenean: "Nahi dudan tokian nago, eta maila ona ematen saiatuko naiz"
Javi Galan Atletico Madriletik iritsi da, eta gaur aurkeztu dute Sadarren Osasunako jokalari berri gisa, goizean Taxoaren egindako entrenamenduan parte hartu ostean.
Osasunak Javi Galan fitxatu du, 2025-2026 denboraldiko amaierara arte
Nafarroako klubak 500.000 euro ordainduko dizkio Atletico Madrili, ezker hegaleko atzelaria bereganatzeko. Galan hilaren 29an hasiko da entrenatzen Osasunarekin, eta egun horretan bertan aurkeztuko dute. 2023-24 denboraldian, Realean jokatu zuen, utzita.
Herrera: "Erraza dirudi, baina asko borrokatu behar izan dugu"
Osasunako atezainak Alavesen aurka irabazitako derbiaz (3-0) hitz egin du Sadarren jokatu den EA Sports Ligako 17. jardunaldiko partidan.
Alessio Lisci: "Alavesi nola edo hala irabazi behar diogu"
Osasuna eta Alaves izango dira bihar urteko azken derbiaren protagonistak. Alessio Lisci gorritxoen entrenatzaileak prentsaurrekoan adierazi duenez, biharkoa denboraldiko neurketa garrantzitsuenetarikoa da, eta taldea sasoi onean iristen dela uste du.
Alessio Lisci: "Kopa oso erraza da, zelaira irten arte"
Alessio Liscik Errege Kopako partidan Huescaren aurka lortutako garaipena aztertu du prentsaurrekoan.