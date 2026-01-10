Girona vs Osasuna (1-0)
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Lisci: "Partida hau ehun aldiz jokatu eta behin galtzen dugu"

Alessio Lisci
18:00 - 20:00
Alessio Lisci. Argazkia: EITB
author image

EITB

Azken eguneratzea

Osasunako entrenatzaileak Gironaren aurka jasotako porrotaz (1-0) hitz egin du EA Sports Ligako 19. jardunaldian.

Futbola Osasuna EA Sports Liga

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X