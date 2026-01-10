Girona vs. Osasuna (1-0)
Lisci: "Este partido lo jugamos cien veces y lo perdemos una"

Alessio Lisci
Alessio Lisci. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Lisci: "Partida hau ehun aldiz jokatu eta behin galtzen dugu"
El entrenador de Osasuna ha hablado sobre la derrota sufrida ante el Girona (1-0) en la 19ª jornada de LaLiga EA Sports.

