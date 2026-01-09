Girona vs Osasuna
Lisci: "Gironan irabaztea aurrerapauso handia izango litzateke"

PAMPLONA, 03/01/2026.- El entrenador del Osasuna, el italiano Alessio Lisci, durante el encuentro correspondiente a la jornada 18 de LaLiga EA Sports entre el CA Osasuna y el Athletic Club de Bilbao en El Sadar, Pamplona, este sábado. EFE/ Villar López
Osasunak etxetik kanpoko lehen garaipena lortu nahi du larunbat honetan Gironaren aurka. Alessio Liscik talde gorritxoa une onean dagoela azpimarratu du, eta etxetik kanpoko bolada txarrarekin ez itsutzeko deia egin du.  

