Girona vs. Osasuna
Lisci: “Ganar en Girona sería un paso enorme hacia delante”

PAMPLONA, 03/01/2026.- El entrenador del Osasuna, el italiano Alessio Lisci, durante el encuentro correspondiente a la jornada 18 de LaLiga EA Sports entre el CA Osasuna y el Athletic Club de Bilbao en El Sadar, Pamplona, este sábado. EFE/ Villar López
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Lisci: "Gironan irabaztea aurrerapauso handia litzateke"
author image

EITB

Última actualización

Osasuna buscará su primera victoria a domicilio de la temporada este sábado ante el Girona. Alessio Lisci ha destacado que el equipo rojillo se encuentra en un bueno momento, y ha abogado por no obsesionarse con la mala racha fuera de casa.  

Osasuna LaLiga EA Sports

