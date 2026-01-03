Ruben Garcia: "Gaiztakeria gehiago izatea kostatzen zaigu"
Osasunako jokalariak gorritxoen gola sartu du, eta Athleticen aurka lortutako berdinketa baloratu du Sadarren, EA Sports Ligako 18. jardunaldiko euskal derbian.
Zure interesekoa izan daiteke
Alessio Liscik "azkarrak izatea" eskatu die jokalariei Athleticen aurka
Osasunako entrenatzaileak larunbatean, EA Sports Ligako 18. jardunaldian, Athleticen aurka Sadarren jokatuko duten derbiari buruz hitz egin du.
Javi Galan bere aurkezpenean: "Nahi dudan tokian nago, eta maila ona ematen saiatuko naiz"
Javi Galan Atletico Madriletik iritsi da, eta gaur aurkeztu dute Sadarren Osasunako jokalari berri gisa, goizean Taxoaren egindako entrenamenduan parte hartu ostean.
Osasunak Javi Galan fitxatu du, 2025-2026 denboraldiko amaierara arte
Nafarroako klubak 500.000 euro ordainduko dizkio Atletico Madrili, ezker hegaleko atzelaria bereganatzeko. Galan hilaren 29an hasiko da entrenatzen Osasunarekin, eta egun horretan bertan aurkeztuko dute. 2023-24 denboraldian, Realean jokatu zuen, utzita.
Herrera: "Erraza dirudi, baina asko borrokatu behar izan dugu"
Osasunako atezainak Alavesen aurka irabazitako derbiaz (3-0) hitz egin du Sadarren jokatu den EA Sports Ligako 17. jardunaldiko partidan.
Alessio Lisci: "Alavesi nola edo hala irabazi behar diogu"
Osasuna eta Alaves izango dira bihar urteko azken derbiaren protagonistak. Alessio Lisci gorritxoen entrenatzaileak prentsaurrekoan adierazi duenez, biharkoa denboraldiko neurketa garrantzitsuenetarikoa da, eta taldea sasoi onean iristen dela uste du.
Alessio Lisci: "Kopa oso erraza da, zelaira irten arte"
Alessio Liscik Errege Kopako partidan Huescaren aurka lortutako garaipena aztertu du prentsaurrekoan.
Osasunak luzapenean kanporatu du Huesca (2-4), eta Errege Kopako final-zortzirenetan da
Huesca 1-0 aurreratu da, baina Raul Garcia de Harok berehala egin du berdinketa; luzapenean, Raul Garcia de Harok, beste behin, 1-2koa sartu du, Osambelak 2-3koa lortu du, eta Budimirrek egin du laugarrena.
Alessio Lisci, Kopako Huesca-Osasuna kanporaketaz: “Alavesen aurkako partida ere izango dugu kontuan”
Errege Kopako final-hamaseirenetan, Osasunak Huescaren kontra jokatuko du, Alcorazen, asteazkenean. Alessio Lisci Nafarroako taldearen entrenatzaileak onartu du larunbatean izango den Osasuna-Alaves derbiak eragina izango duela hamaikakoan, baina zehaztu ere zehaztu du: “Aterako dugun taldeak aurrera egiteko ahalmen osoa izango du”.
“Merkatura joateko dirua daukagu”, adierazi du Braulio Vazquezek
Taldea neguko merkatuko uztan indarberritzeko lanean ari dela baieztatu du Osasunaren kirol zuzendariak, hala ere, onartu du gaur egungo merkatua konplexua dela.