Osasuna vs Athletic (1-1)
Ruben Garcia: "Gaiztakeria gehiago izatea kostatzen zaigu"

18:00 - 20:00
Osasunako jokalariak gorritxoen gola sartu du, eta Athleticen aurka lortutako berdinketa baloratu du Sadarren, EA Sports Ligako 18. jardunaldiko euskal derbian.

Futbola Osasuna Sadar EA Sports Liga Euskal Derbia

