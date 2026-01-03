Rubén García: "Nos cuesta tener más maldad"
El jugador de Osasuna, que ha marcado el gol de los rojillos, ha valorado el empate logrado contra el Athletic en el derbi vasco de la 18ª jornada de LaLiga EA Sports en El Sadar.
Te puede interesar
Alessio Lisci pide a sus jugadores "un partido inteligente" ante el Athletic
El entrenador de Osasuna ha hablado sobre el derbi que disputarán en El Sadar contra el Athletic el sábado, en la 18ª jornada de LaLiga EA Sports.
Javi Galán en su presentación: "Estoy donde quiero estar e intentaré dar un buen rendimiento"
Javi Galán, procedente del Atlético Madrid, ha sido presentado como nuevo jugador de Osasuna este miércoles en El Sadar tras completar su primer entrenamiento en la mañana de este lunes en Tajonar. El lateral izquierdo ha asegurado estar "convencido 100 %" con su llegada al club rojillo.
Osasuna ficha a Javi Galán hasta el final de la temporada 2025-2026
El club navarro pagará 500 000 euros al Atlético Madrid por la incorporación del lateral izquierdo, que comenzará a entrenar con Osasuna el próximo día 29, día en que será presentado. En la temporada 2023-24, jugó como cedido en la Real Sociedad.
Herrera: "Parece fácil, pero hemos tenido que pelear mucho"
El portero de Osasuna ha hablado del derbi ganado ante el Alavés (3-0) en el partido de la 17ª jornada de LaLiga EA Sports disputado en El Sadar.
Alessio Lisci: "Hay que ganar al Alavés como sea"
Osasuna y Alavés protagonizarán mañana el último derbi del año. Los dos se juegan mucho, pero como suele ser habitual, el que está por debajo en la tabla más. Perder mañana, muy probablemente, le llevaría a Osasuna a pasar la Navidad en la cola, en los puestos que llevan a perder la categoría.
Alessio Lisci: "La Copa es muy fácil hasta que sales al campo a jugar"
Alessio Lisci ha analizado en rueda de prensa la victoria ante el Huesca en el partido de Copa del Rey.
Osasuna elimina en la prórroga al Huesca (2-4), y espera rival para octavos de final de la Copa del Rey
El Huesca se ha adelantado, 1-0, pero Raúl García de Haro ha empatado enseguida; en la prórroga, Raúl García de Haro, de nuevo, ha marcado el 1-2, Osambela ha hecho el 2-3 y Budimir ha anotado el cuarto.
Alessio Lisci, ante el Huesca-Osasuna de Copa: "Vamos a jugar con un ojo en el partido contra el Alavés"
Osasuna se enfrenta al Huesca, en El Alcoraz, este miércoles, en dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Alessio Lisci, el entrenador del conjunto navarro, ha reconocido que el derbi del sábado frente al Alavés tendrá incidencia en el equipo que presente, "pero vamos a sacar una alineación que tiene todas las papeletas para pasar", ha precisado.
Braulio Vázquez avisa: “Tenemos dinero para ir al mercado”
El director deportivo de Osasuna ha afirmado que el club trabaja para reforzar la plantilla en el mercado invernal, sin embargo, también ha reconocido la complejidad del mercado actual.