Osasuna vs. Athletic (1-1)
Rubén García: "Nos cuesta tener más maldad"

Rubén García, jugador de Osasuna.
18:00 - 20:00
Rubén García. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Ruben Garcia: "Gaiztakeria gehiago izatea kostatzen zaigu"
author image

EITB

Última actualización

El jugador de Osasuna, que ha marcado el gol de los rojillos, ha valorado el empate logrado contra el Athletic en el derbi vasco de la 18ª jornada de LaLiga EA Sports en El Sadar.

Fútbol Osasuna El Sadar LaLiga EA Sports Derbi Vasco

