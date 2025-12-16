Copa del Rey
Alessio Lisci, ante el Huesca-Osasuna de Copa: "Vamos a jugar con un ojo en el partido contra el Alavés"

Osasunako Alessio Lisciren prentsaurrekoa.
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Alessio Lisci, Kopako Huesca-Osasuna kanporaketaz: “Alavesen aurkako partida ere izango dugu kontuan”
author image

EITB

Última actualización

Osasuna se enfrenta al Huesca, en El Alcoraz, este miércoles, en dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Alessio Lisci, el entrenador del conjunto navarro, ha reconocido que el derbi del sábado frente al Alavés tendrá incidencia en el equipo que presente, "pero vamos a sacar una alineación que tiene todas las papeletas para pasar", ha precisado.

Fútbol Copa del Rey Osasuna

