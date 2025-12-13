EA Sports Liga
El muro de Osasuna no aguanta el ataque del Barcelona (2-0)

Los rojillos lo han dado todo en defensa ante un equipo que se ha acercado constantemente a su área hasta que Raphinha ha marcado los dos goles de la victoria.
BARCELONA, 13/12/2025.- El delantero del FC Barcelona Lamine Yamal ante el defensa del Osasuna Alejandro Catena (d) durante el partido de la jornada 16 de LaLiga que FC Barcelona y Atlético Osasuna disputan este sábado en el Camp Nou. EFE/Andreu Dalmau
Una ocasión de gol del Barcelona. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Osasunaren harresiak ez dio Bartzelonaren erasoari eutsi (2-0)
author image

I. G. A. | EITB

Última actualización

Osasuna ha perdido por 2-0 contra el Barcelona este sábado en el partido de la 16ª jornada de LaLiga EA Sports disputado en el Spotify Camp Nou. Los rojillos se han defendido con uñas y dientes ante un equipo que no ha parado de acechar su área, hasta que Raphinha ha marcado los dos goles de la victoria.

La primera parte ha sido un monólogo del Barça, que no ha parado de atacar la portería rojilla. Ferran ha sido quien más peligro ha creado; incluso ha llegado a marcar de cabeza, pero el árbitro ha anulado el gol por fuera de juego al sacar el córner.

A Osasuna le ha costado crear peligro, y cuando lo ha conseguido lo ha hecho a base de contragolpes rápidos, aprovechando la defensa adelantada de los culés. Las ocasiones más claras las ha tenido Budimir, incluyendo un mano a mano contra Joan García, pero el portero ha actuado bien para cortar las jugadas.

Por lo demás, el equipo navarro se ha plantado bien en su área y ha defendido con contundencia para llegar con el marcador a cero al descanso.

Nada más comenzar la segunda mitad, Víctor Muñoz se ha marcado una terrible carrera que ha acabado con un disparo que se le ha ido fuera por poco. Ha sido una de las oportunidades más claras de Osasuna antes de volver al monopolio del Barcelona.

A los rojillos les ha tocado volver al trabajo defensivo, y lo han hecho con uñas y dientes, tapando cada disparo del rival, hasta que al final ha pasado lo inevitable. Raphinha ha cogido el balón fuera del área y con un buen tiro colocado ha abierto el marcador (1-0).

Osasuna ha cambiado de estrategia en busca del empate, ha pasado lo contrario: el Barça ha marcado el segundo gol, logrando Raphinha su doblete (2-0).

Al final, la férrea defensa rojilla no ha logrado su objetivo, y con esta derrota siguen en los puestos bajos de la tabla.

Fútbol Osasuna LaLiga EA Sports Goles FC Barcelona

