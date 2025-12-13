El muro de Osasuna no aguanta el ataque del Barcelona (2-0)

A Osasuna le ha costado crear peligro, y cuando lo ha conseguido lo ha hecho a base de contragolpes rápidos, aprovechando la defensa adelantada de los culés. Las ocasiones más claras las ha tenido Budimir, incluyendo un mano a mano contra Joan García, pero el portero ha actuado bien para cortar las jugadas.

Por lo demás, el equipo navarro se ha plantado bien en su área y ha defendido con contundencia para llegar con el marcador a cero al descanso.

Nada más comenzar la segunda mitad, Víctor Muñoz se ha marcado una terrible carrera que ha acabado con un disparo que se le ha ido fuera por poco. Ha sido una de las oportunidades más claras de Osasuna antes de volver al monopolio del Barcelona.

A los rojillos les ha tocado volver al trabajo defensivo, y lo han hecho con uñas y dientes, tapando cada disparo del rival, hasta que al final ha pasado lo inevitable. Raphinha ha cogido el balón fuera del área y con un buen tiro colocado ha abierto el marcador (1-0).