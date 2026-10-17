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Monumental enfado de Luis García contra el árbitro del Eibar-Mallorca: “La de hoy me cuesta mucho comérmela"

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Luis García entrenador Mallorca
18:00 - 20:00
Luis García, entrenador del Mallorca. Imagen: EITB.
Euskaraz irakurri: Luis Garciaren adierazpenak oso haserre Eibar-Mallorca partidako epailearen aurka
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Última actualización

El entrenador del equipo bermellón ha estallado en rueda de prensa tras el empate de su equipo en Ipurua. Los armeros han conseguido empatar gracias a un penalti transformado por Iván Gil a falta de dos minutos para el final. Previamente, el Eibar ha fallado otra pena máxima en el minuto 84, por derribo de John a Iván Gil.

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