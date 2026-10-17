El entrenador del equipo bermellón ha estallado en rueda de prensa tras el empate de su equipo en Ipurua. Los armeros han conseguido empatar gracias a un penalti transformado por Iván Gil a falta de dos minutos para el final. Previamente, el Eibar ha fallado otra pena máxima en el minuto 84, por derribo de John a Iván Gil.