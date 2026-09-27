El Eibar bate un récord de victorias y duerme líder tras ganar a Las Palmas (3-2)

Comenzó fuerte el partido el Eibar con un desmarque de Guruzeta en el primer minuto que solo ante el portero disparó flojo. Poco después fue Adu Ares desde el centro del área el que envió el balón a las manos de Caro.

En el minuto 7, tras un jugadón de Adu Ares, el bilbaíno dejó el balón a los pies de Mada, quien desde fuera del área conectó un tiro que se coló de manera inapelable por la parte derecha de la puerta (1-0).