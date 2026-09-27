El Eibar bate un récord de victorias y duerme líder tras ganar a Las Palmas (3-2)
Es la primera vez en la historia del equipo armero que logra seis victorias consecutivas.
El Eibar logró un hito histórico en su andadura profesional al lograr su sexta victoria consecutiva, algo que no había podido hacer nunca. Este triunfo ante Las Palmas (3-2) le permite además dormir en la primera posición, en espera de lo que haga el Castellón.
Comenzó fuerte el partido el Eibar con un desmarque de Guruzeta en el primer minuto que solo ante el portero disparó flojo. Poco después fue Adu Ares desde el centro del área el que envió el balón a las manos de Caro.
En el minuto 7, tras un jugadón de Adu Ares, el bilbaíno dejó el balón a los pies de Mada, quien desde fuera del área conectó un tiro que se coló de manera inapelable por la parte derecha de la puerta (1-0).
Apenas tuvieron los armeros tiempo para celebrarlo, ya que tres minutos después una nueva asistencia de Adu Ares acabó con una internada de Álvaro Rodríguez, que cruzó el balón logrando el segundo tanto de los armeros (2-0).
El fulgurante comienzo del Eibar tenía premio muy pronto. Los armeros dominaban a placer a un Las Palmas totalmente noqueado.
En el minuto 24, un buen pase de Iván Jaime acabó con un golazo de Pezzolesi, que puso el balón en el lado derecho fuera del alcance del meta armero (2-1).
El segundo período arrancó con un Las Palmas más incisivo, que generó la primera oportunidad de esta parte.
Pero fue el Eibar el que tuvo más acierto y en el minuto 62 prácticamente sentenció Martón tras recibir libre de marca al borde de la puerta una excelente asistencia de Guruzeta (3-1).
Pero cuando todo parecía perdido para los visitantes, en el minuto 85 una jugada de habilidad de Jefte acabó con un gol del jugador canario (3-2).
Lo intentaron hasta el final, pero la expulsión en el minuto 94 de Iñaki por dos tarjetas amarillas acabó con sus ilusiones.