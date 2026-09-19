El Eibar derrota al Eldense, sigue segundo y lleva cinco victorias consecutivas (1-2)
El Eibar ha ganado, 1-2, al Eldense, en el Nuevo Pepico Amat, de Elda, en la sexta jornada de LaLiga Hypermotion de la temporada 2026-2027, este sábado. Jon Magunazelaia, en el minuto 28, e Iván Gil, en el 63, han marcado los goles del equipo vasco, mientras que Justin Smith, en el minuto 75, ha hecho el tanto del Eldense. De esta manera, el Eibar, en la clasificación, suma quince puntos y continúa en segunda posición, a un punto del Castellón, que sigue como líder; el conjunto de Jokin Aranbararri lleva cinco victorias consecutivas, y mantiene una excelente línea de juego y de resultados.
En el encuentro jugado ante el Eldense, club que acaba de ser comprado por Leo Messi y en el que se estrenaba, como técnico, el exentrenador del Alavés Javi Calleja, el Eibar ha vuelto a firmar una notable actuación. El control del conjunto guipuzcoano se ha visto recompensado con el 0-1, que ha conseguido Magunazelaia, poco antes de la media hora de juego. Así se ha llegado al descanso, con el Eibar por delante.
Iván Gil, con un excelente gol, ha ampliado la ventaja del Eibar, en el minuto 18 del segundo tiempo. El Eldense ha hecho el 1-2 doce minutos después, en el 75 de partido, pero el Eibar ha sabido mantener el resultado, y ha obtenido un nuevo triunfo. El próximo rival de los de Aranbarri será Las Palmas, en Ipurua, el domingo 27, a las 18:30 horas.