El Eibar derrota al Eldense, sigue segundo y lleva cinco victorias consecutivas (1-2)

El Eibar ha ganado, 1-2, al Eldense, en el Nuevo Pepico Amat, de Elda, en la sexta jornada de LaLiga Hypermotion de la temporada 2026-2027, este sábado. Jon Magunazelaia, en el minuto 28, e Iván Gil, en el 63, han marcado los goles del equipo vasco, mientras que Justin Smith, en el minuto 75, ha hecho el tanto del Eldense. De esta manera, el Eibar, en la clasificación, suma quince puntos y continúa en segunda posición, a un punto del Castellón, que sigue como líder; el conjunto de Jokin Aranbararri lleva cinco victorias consecutivas, y mantiene una excelente línea de juego y de resultados.