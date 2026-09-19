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El Eibar derrota al Eldense, sigue segundo y lleva cinco victorias consecutivas (1-2)

Los de Jokin Aranbarri han ganado en el Nuevo Pepico Amat, en Elda, con goles de Jon Magunazelaia, en el minuto 28, y de Iván Gil, en el 63; Justin Smith ha hecho el tanto del Eldense, en el minuto 75. El equipo armero continúa en una línea excelente, y solo el líder Castellón está siendo capaz, por el momento, de sumar más puntos.
Jon Magunazelaia (Eibar)
Jon Magunazelaia ha marcado el 0-1, en Elda. Foto: Europa Press.
Euskaraz irakurri: Eibarrek Eldense menderatu du, bigarren postuan jarraitzen du, eta bost garaipen jarraian daramatza (1-2)
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J. E. R. | KIROLAK EITB

Última actualización

El Eibar ha ganado, 1-2, al Eldense, en el Nuevo Pepico Amat, de Elda, en la sexta jornada de LaLiga Hypermotion de la temporada 2026-2027, este sábado. Jon Magunazelaia, en el minuto 28, e Iván Gil, en el 63, han marcado los goles del equipo vasco, mientras que Justin Smith, en el minuto 75, ha hecho el tanto del Eldense. De esta manera, el Eibar, en la clasificación, suma quince puntos y continúa en segunda posición, a un punto del Castellón, que sigue como líder; el conjunto de Jokin Aranbararri lleva cinco victorias consecutivas, y mantiene una excelente línea de juego y de resultados.

Eldense vs. Eibar (1-2): resumen del partido

En el encuentro jugado ante el Eldense, club que acaba de ser comprado por Leo Messi y en el que se estrenaba, como técnico, el exentrenador del Alavés Javi Calleja, el Eibar ha vuelto a firmar una notable actuación. El control del conjunto guipuzcoano se ha visto recompensado con el 0-1, que ha conseguido Magunazelaia, poco antes de la media hora de juego. Así se ha llegado al descanso, con el Eibar por delante.

0-1: Magunazelaia

Iván Gil, con un excelente gol, ha ampliado la ventaja del Eibar, en el minuto 18 del segundo tiempo. El Eldense ha hecho el 1-2 doce minutos después, en el 75 de partido, pero el Eibar ha sabido mantener el resultado, y ha obtenido un nuevo triunfo. El próximo rival de los de Aranbarri será Las Palmas, en Ipurua, el domingo 27, a las 18:30 horas.

0-2: Iván Gil

1-2: Justin Smith

LaLiga Hypermotion Fútbol SD Eibar Goles

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