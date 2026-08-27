LESIOA
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Sergio Alvarezek eskuineko hankako giharretan haustura du

Klubak eman du lesioaren berri, eta jokalari armagina tratamendu espezifikoa jasotzen ari da dagoeneko.

(Foto de ARCHIVO) Sergio Alvarez of SD Eibar in action during the Spanish league, LaLiga Hypermotion, football match played between Malaga CF and SD Eibar at La Rosaleda stadium on August 16, 2025, in Malaga, Spain. Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press 16/8/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN

Serio Alvarez, Malagaren aurkako partida batean. Argazkia: Europa Press

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Sergio Alvarezek eskuineko hankako aurreko muskulu zuzena hautsi duela agertu da egin dizkioten azken osasun-azterketetan. Alvarezek eskuineko hankako koadrizepsean min hartu zuen, eta, ondorioz, Valladoliden aurkako partidatik irten behar izan zuen.

Eibarrek oharrean adierazi duenez, Asturiaskoa “tratamendu espezifikoa ematen ari zaizkio klubeko zerbitzu medikoak” eta lesioaren bilakaeraren arabera itzuliko da taldearen dinamikara.

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