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El Eibar sufre una clara derrota ante el Badalona en Ipurua (1-4)

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Eibar vs Badalona
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Eibarrek porrot gogorra izan du Badalonaren aurka, Ipuruan (1-4)
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Todos los goles se marcaron en el segundo tiempo. Uribe, Requena y Guijarro, en los minutos 48, 63 y 67, pusieron el 0-3; Nerea Sánchez hizo el 1-3, pero Paula Sánchez consiguió el cuarto tanto del equipo catalán.

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