El Eibar sufre una clara derrota ante el Badalona en Ipurua (1-4)
Todos los goles se marcaron en el segundo tiempo. Uribe, Requena y Guijarro, en los minutos 48, 63 y 67, pusieron el 0-3; Nerea Sánchez hizo el 1-3, pero Paula Sánchez consiguió el cuarto tanto del equipo catalán.
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El Eibar suma un excelente punto en casa del Real Madrid (0-0)
Las de Iñaki Goikoetxea, de esta forma, ya tienen cuatro puntos, después de dos jornadas de la Liga F Moeve. En el Alfredo Di Stéfano, este domingo, el Eibar ha llevado a cabo un gran esfuerzo, que ha dado como resultado el premio del empate.
El Eibar amplía su buena racha ganando con holgura al Granada en Ipurua (3-0)
Tercer triunfo consecutivo de los armeros tras cuatro jornadas disputadas en LaLiga Hypermotion, que sirve para asentarse en la zona noble de la tabla. Los goleadores han sido Ivan Gil, Adu Ares y Jon Guruzeta.
Elijah Gift jugará en el Eibar, cedido por el Athletic Club
Durante la pasada temporada, el jugador navarro disputó 30 partidos en Primera RFEF y otros seis en la Youth League con el Bilbao Athletic.
Sufrida victoria del Eibar frente al Andorra (0-1)
Los de Jokin Aranbarri hacen bueno el gol de Aleix Garrido en el inicio de la segunda parte y aguantan el asedio local después de quedarse con un jugador menos por la expulsión de Jon Magunazelaia.
Alimata Bélem da en el añadido el triunfo al Eibar (1-0)
El Eibar ha sumado su primera victoria de la temporada después de ganar 1-0 al Espanyol, en el estreno de la Liga F en Ipurua. Alimata Bélem ha marcado para las armeras en un córner.
Sergio Álvarez sufre una rotura muscular en la pierna derecha
El club certifica la lesión e informa de que el jugador armero ya está recibiendo tratamiento específico
Álvaro Rodríguez da la primera victoria de la temporada al Eibar (1-0)
Los armeros ganan por la mínima al Real Valladolid en Ipurua. Los visitantes, con mayor dominio territorial, han estado mejor en la primera parte, pero los de Jokin Aranbarri han dado un paso adelante en la segunda para terminar ganando.
El Eibar cae ante el recién ascendido Tenerife (1-3)
Los armeros han tenido un mal comienzo de Liga en Ipurua y, aunque el gol de Bautista ha igualado el marcador, el equipo canario ha sido superior y se ha llevado el partido.
Eric Pérez da el salto definitivo al primer equipo del Eibar
El delantero, nacido en Ermua en 2001, llegó al club armero en edad cadete. Fue uno de los artífices del ascenso del filial armero a Segunda RFEF. Posteriormente, el canterano ha sumado experiencia a través de sus cesiones en Alcorcón, Amorebieta y Barakaldo.