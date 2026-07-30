El Eibar anuncia que Javi Martinez se marcha del club
El EIbar anuncia que Javi Martínz no continuará en el club la próxima temporada. El jugador soriano llegó a Ipurua en el mercado de invierno de 2025 procedente de Osasuna y en el año y medio que ha jugado en la entidad eibarresa ha jugado 14 partidos, en los que ha anotado un gol. El Eldense será su próximo destino.
"La SD Eibar le desea la mejor de las suertes en su futuro y le agradece su trato y profesionalidad en este tiempo. Eskerrik asko et zorte on, Javi!", le han deseado.
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