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El Eibar anuncia que Javi Martinez se marcha del club

El jugador soriano llegó a Ipurua en el mercado de invierno de 2025 procedente de Osasuna y en el año y medio que ha jugado en la entidad eibarresa ha jugado 14 partidos, en los que ha anotado un gol. El Eldense será su próximo destino.
(Foto de ARCHIVO) Javi Martinez of SD Eibar in action during the Spanish league, LaLiga Hypermotion, football match played between Malaga CF and SD Eibar at La Rosaleda stadium on August 16, 2025, in Malaga, Spain. Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press 16/8/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN
Javi Martinez de marcha del Eibar. Foto: SD Eibar.
Euskaraz irakurri: Eibarrek Javi Martinezek ez duela klubean jarraituko iragarri du
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KIROLAK EITB

Última actualización

El EIbar anuncia que Javi Martínz no continuará en el club la próxima temporada. El jugador soriano llegó a Ipurua en el mercado de invierno de 2025 procedente de Osasuna y en el año y medio que ha jugado en la entidad eibarresa ha jugado 14 partidos, en los que ha anotado un gol. El Eldense será su próximo destino.

"La SD Eibar le desea la mejor de las suertes en su futuro y le agradece su trato y  profesionalidad en este tiempo. Eskerrik asko et zorte on, Javi!", le han deseado.

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