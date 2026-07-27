Marianna Seidl (Colorado, 2001) se convierte en el décimo refuerzo de la SD Eibar para la temporada 2026-27. La carrilera izquierda llega al conjunto armero procedente del Brisbane Roar, equipo de la A-League australiana.

Según ha informado la entidad armera en una nota, zurda y con una gran capacidad ofensiva, Seidl destaca por su capacidad física, su recorrido por la banda y su buen pie.

Su perfil le permite incorporarse con frecuencia al ataque, siendo una futbolista muy incisiva en campo rival sin renunciar al trabajo defensivo.

Con esta incorporación, el Eibar suma velocidad, profundidad y proyección para el carril izquierdo.