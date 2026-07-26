LAUGARREN FITXAKETA

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Eibarrek Lucas Nuñez fitxatu duela 26/27 denboralirako iragarri du

20 urteko erdilaria Valentziatik dator utzita.

Lucas Núñez, Valentzia Mestallarekin partida batean
Lucas Nuñez, nuevo fichaje del Eibar. Foto: SD Eibar.
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I M. Z. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Eibarrek datorren denboraldirako laugarren fitxaketa iragarri du igande honetan. Lucas Nuñez erdilariak Valentziak utzita jokatuko du talde armaginean 2026-27 denboraldian. Ipuruako taldeak igorritako komunikatuan diotenez, Alacanteko 20 urteko jokalariak "bere balio-aniztasuna eta etorrera ekarriko ditu".

Nuñez Alacanten jaio zen 2006ko martxoaren 18an. 2025-26 denboraldian funtsezko elementua izan zen Valentzia Mestallan (2. RFEF), 27 partida jokatu baitzituen titular gisa, 1.828 minutuko esperientzia pilatuz. Gainera, Errege Kopan debuta egin ahal izan zuen Valentziako lehen taldearekin, eta LaLigako partida batzuetarako deialdietan sartu zuen Corveranek.

Eibarrek adierazi duenez, "zelai erdian duen aldakortasuna da bere ezaugarri nagusietako bat. Erdilari gisa zein defentsako erdilari gisa aritzeko gai da. Lucasek baloia ondo mugitzen du, bi zangoekin ondo jotzen du eta horrek areara iristeko gaitasuna ematen dio. Entrenatzaileek egin dizkioten eskaera taktikoetara egokitzen ikasi du. Balioaniztasuna da bere puntu fuertetako bat, bere profila aberasten duena eta konpetentzia-testuinguruetan baliotsu egiten duena ".

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