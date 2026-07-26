El Eibar ficha a Lucas Núñez para la temporada 26/27

El Eibar ha anunciado este domingo su cuarta incorporación para la próxima temporada. Se trata del centrocampista Lucas Núñez, cedido por el Valencia para reforzar la medular del conjunto armero en la temporada 2026-27. En el comunicado emitido por la entidad armera dicen que el jugador alicantino de 20 años "aportará su polivalencia y llegada".

Nacido en Alicante el 18 de marzo de 2006, en la pasada temporada 2025-26, fue un elemento clave en el Valencia Mestalla (2.ª RFEF) con el que disputó 27 partidos como titular y acumuló 1.828 minutos de juego. Además, en Copa del Rey ya pudo debutar con el primer equipo valencianista, además de haber sido convocado para algún partido de LaLiga por Corverán

Desde el Eibar indican que “su versatilidad en el centro del campo es uno de sus principales atributos. Capaz de desempeñarse tanto de mediapunta como de centrocampista defensivo, Lucas cuenta con un buen desplazamiento de balón, golpea con ambas piernas y aporta capacidad de llegada. Ha aprendido a adaptarse a las distintas demandas tácticas que le han planteado sus entrenadores. Una polivalencia que enriquece su perfil y que lo hace valioso en contextos de competencia”.