Pretemporada
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Una fractura en el dedo de Luis López y una sobrecarga de Jonmi Magunagoitia dejan sin porteros al Eibar

Este sábado el Eibar jugará su primer amistoso contra el Alavés y será difícil que alguno de los dos pueda estar disponible en este compromiso, lo que obligaría a la entidad armera a recurrir a los guardametas del Eibar B.
(Foto de ARCHIVO) Jonmi Magunagoitia of SD Eibar warms up during the Spanish league, LaLiga Hypermotion, football match played between Malaga CF and SD Eibar at La Rosaleda stadium on August 16, 2025, in Malaga, Spain. Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press 16/8/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN
Jonmi Magunagoitia, portero del Eibar. Foto de archivo: Europa Press
Euskaraz irakurri: Min hartuta daude Luis Lopez eta Jonmi Magunagoitia Eibarreko atezainak
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KIROLAK EITB

Última actualización

Los dos guardametas de la Sociedad Deportiva Eibar han sufrido sendas lesiones, la más grave de las cuales afecta a Luis López, quien sufre una fractura en el dedo índice de la mano izquierda, mientras que su compañero Jonmi Magunagoitia padece una sobrecarga en la musculatura de la pantorrilla derecha.

Según ha informado este jueves el club en un comunicado, ambos jugadores se encuentran bajo tratamiento específico por parte de los servicios médicos del club y quedan pendientes de evolución para su reincorporación al trabajo con el equipo.

Este sábado el Eibar jugará su primer amistoso contra el Deportivo Alavés y será difícil que alguno de los dos pueda estar disponible en este compromiso, lo que obligaría a la entidad armera a recurrir a los guardametas del Eibar B. El choque de pretemporada será retransmitido en directo por ETB y kirolakeitb.eus.

 

Fútbol SD Eibar Lesiones LaLiga Hypermotion

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