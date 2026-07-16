Una fractura en el dedo de Luis López y una sobrecarga de Jonmi Magunagoitia dejan sin porteros al Eibar
Los dos guardametas de la Sociedad Deportiva Eibar han sufrido sendas lesiones, la más grave de las cuales afecta a Luis López, quien sufre una fractura en el dedo índice de la mano izquierda, mientras que su compañero Jonmi Magunagoitia padece una sobrecarga en la musculatura de la pantorrilla derecha.
Según ha informado este jueves el club en un comunicado, ambos jugadores se encuentran bajo tratamiento específico por parte de los servicios médicos del club y quedan pendientes de evolución para su reincorporación al trabajo con el equipo.
Este sábado el Eibar jugará su primer amistoso contra el Deportivo Alavés y será difícil que alguno de los dos pueda estar disponible en este compromiso, lo que obligaría a la entidad armera a recurrir a los guardametas del Eibar B. El choque de pretemporada será retransmitido en directo por ETB y kirolakeitb.eus.
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