Simona Botero ficha por el Eibar hasta 2027

Estefanía Botero "Simona" (Medellín, 1995) se convierte en el noveno refuerzo del Eibar de cara a la próxima campaña. La central colombiana llega al conjunto armero procedente del Espanyol, club con el que logró el ascenso a Liga F y debutó en la máxima categoría.

Tras su paso por el CE Seagull, Levante Las Planas, Pozoalbense y Rayo Vallecano, recaló en el Espanyol, donde fue una de las piezas del equipo que consiguió el ascenso desde Primera Federación.

Simona llega a Eibar con el objetivo de seguir acumulando minutos en Liga F y reforzar la defensa.