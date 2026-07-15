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Simona Botero ficha por el Eibar hasta 2027

La central colombiana, ala novena incorporación del conjunto armero, viene procedente del Espanyol.
Simona Botero, nueva jugadora del Eibar

Simona Botero, nueva jugadora del Eibar

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KIROLAK EITB

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Estefanía Botero "Simona" (Medellín, 1995) se convierte en el noveno refuerzo del Eibar de cara a la próxima campaña. La central colombiana llega al conjunto armero procedente del Espanyol, club con el que logró el ascenso a Liga F y debutó en la máxima categoría.

Tras su paso por el CE Seagull, Levante Las Planas, Pozoalbense y Rayo Vallecano, recaló en el Espanyol, donde fue una de las piezas del equipo que consiguió el ascenso desde Primera Federación.

Simona llega a Eibar con el objetivo de seguir acumulando minutos en Liga F y reforzar la defensa.

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