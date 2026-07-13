Nerea Sánchez, nueva jugadora del Eibar

La internacional chilena Nerea Sánchez ha fichado con el SD Eibar hasta el año 2028. La centrocampista ha llegado a Ipurua procedente del Madrid CFF, tras llamar la atención por su perfil ofensivo.

Formado en la cantera del Atlético de Madrid, saltó al Madrid CFF B en 2024 y el mismo año debutó con el primer equipo en la Liga F Moeve. Por si fuera poco, jugó como internacional con la selección de Chile, con tan solo 21 años.

Con este fichaje, el Eibar asegura que la jugadora aportará “equilibrio, dinamismo y creatividad” al equipo.