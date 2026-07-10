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El Eibar presenta a Pejiño e Imanol García de Albéniz

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Eibar Aurkezpenak
18:00 - 20:00
Pejiño e Imanol García de Albéniz, en su presentación.
Euskaraz irakurri: Eibarrek Pejiño eta Imanol García de Albeniz aurkeztu ditu
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KIROLAK EITB

Última actualización

El Eibar ha presentado a los nuevos fichajes Pejiño e Imanol García de Albéniz. El de Gallarta conoce bien al Eibar, ya que estuvo cedido, y viene de nuevo a reforzar la zaga armera. Pejiño, por su parte, jugará más por delante, puesto que es un jugador de ataque, y ha fichado por el Eibar para ser un jugador decisivo en los metros finales.

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