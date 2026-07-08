Iván Gil vuelve al Eibar

SD Eibar y UD Las Palmas han llegado a un acuerdo que vincula el traspaso de Iván Gil a la entidad armera. El catalán ya jugó en el equipo azulgrana, cedido por el equipo canario. Ahora vuelve a Ipurua hasta 2029, en propiedad y con la intención de asentarse en un proyecto que ya conoce.

En su etapa como armero, el catalán disputó 11 partidos en LaLiga Hypermotion, acumulando 467 minutos y una asistencia. El equipo de Gipuzkoa ha destacado su “lectura táctica, su dinamismo entre líneas y su criterio en la circulación de balón, que es lo que le hace “valioso en el proyecto armero”.