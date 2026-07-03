Jesús Crespo, “Pejiño", primer fichaje del Eibar para la campaña 2026-27

El extremo andaluz Francisco Jesús Crespo, Pejiño, se ha convertido este viernes en el primer fichaje de la Sociedad Deportiva Eibar para la temporada 2026-27, procedente de la Unión Deportiva Las Palmas, ha informado el club guipuzcoano.



El acuerdo entre la entidad y el jugador se extenderá hasta temporada 2028. Una vez pasado el reconocimiento médico el futbolista se unirá a las filas del conjunto armero.



El futbolista, nacido en la localidad gaditana de Barbate el 29 de julio de 1996, se había consolidado como una de las principales referencias ofensivas del Las Palmas en las últimas temporadas.



'Pejiño' se desenvuelve habitualmente como extremo derecho a pierna cambiada, destacando por su perfil zurdo, su capacidad en el uno contra uno y por su "habilidad para generar peligro a través de conducciones hacia el interior y disparos lejanos", destaca la entidad armera.



Durante su etapa reciente en el conjunto grancanario, el atacante ha acumulado más de 100 partidos oficiales, superando la decena de goles y asistencias en competiciones nacionales. En la última temporada ha mantenido una participación regular.



Formado en el fútbol andaluz, 'Pejiño' ha desarrollado una trayectoria ascendente que le ha permitido competir tanto en Segunda como en Primera División.



Su llegada a Ipurua supondrá para el Eibar incorporar "un perfil ofensivo versátil, capaz de aportar desequilibrio y verticalidad".