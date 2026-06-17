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Beñat San Josek Eibarren entrenatzailea izateari utziko dio, eta Rayo Vallecanok fitxatuko du

Gipuzkoako taldeko entrenatzaileak, duela bi aste, talde armaginarekin berritu zuen, baina, EITBk jakin du Madrilgo taldearen entrenatzaile izango dela, Iñigo Perezen ordez.

Beñat San José (Eibar)
Beñat San José, artxiboko irudian. Argazkia: EITB.
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J. E. R. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Beñat San Josek Eibarren entrenatzailea izateari utziko dio, eta Rayo Vallecanok fitxatuko du, asteazkenean EITBk berri izan duenez. Gipuzkoako taldeko entrenatzaileak, duela bi aste, talde armaginarekin berritu zuen, baina, azkenean, Madrilgo taldeko entrenatzaile berria izango da, Iñigo Perezen ordez.

San Jose 2025eko otsailean iritsi zen Eibarrera, Joseba Etxeberria kargugabetu zutenean. Euskal taldean eman zuen aurreneko denboraldian, 2024-2025ean, Eibarrek Liga bederatzigarren postuan amaitzea lortu zuen; 2025-2026 denboraldian, aldiz, Eibarrek zortzigarren postua eskuratu du, eta azken partidan izan zuen aukera play-offetarako sailkatzeko, Ligako lehen itzulian erdipurdiko emaitzak erdietsi eta gero.

Hortaz, albistea ofizialki baieztatu ez duten arren, San Jose Lehen Mailan arituko da estreinakoz Rayo Vallecanon; Eibarrek, ordea, beste entrenatzaile bat bilatu beharko du.

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