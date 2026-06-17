Beñat San Josek Eibarren entrenatzailea izateari utziko dio, eta Rayo Vallecanok fitxatuko du
Gipuzkoako taldeko entrenatzaileak, duela bi aste, talde armaginarekin berritu zuen, baina, EITBk jakin du Madrilgo taldearen entrenatzaile izango dela, Iñigo Perezen ordez.
Beñat San Josek Eibarren entrenatzailea izateari utziko dio, eta Rayo Vallecanok fitxatuko du, asteazkenean EITBk berri izan duenez. Gipuzkoako taldeko entrenatzaileak, duela bi aste, talde armaginarekin berritu zuen, baina, azkenean, Madrilgo taldeko entrenatzaile berria izango da, Iñigo Perezen ordez.
San Jose 2025eko otsailean iritsi zen Eibarrera, Joseba Etxeberria kargugabetu zutenean. Euskal taldean eman zuen aurreneko denboraldian, 2024-2025ean, Eibarrek Liga bederatzigarren postuan amaitzea lortu zuen; 2025-2026 denboraldian, aldiz, Eibarrek zortzigarren postua eskuratu du, eta azken partidan izan zuen aukera play-offetarako sailkatzeko, Ligako lehen itzulian erdipurdiko emaitzak erdietsi eta gero.
Hortaz, albistea ofizialki baieztatu ez duten arren, San Jose Lehen Mailan arituko da estreinakoz Rayo Vallecanon; Eibarrek, ordea, beste entrenatzaile bat bilatu beharko du.
Zure interesekoa izan daiteke
Eibarrek 2027ra arte berritu du Juan Bernat
Talde armaginak eta Valentziako hegalekoak akordioa lortu dute kontratua denboraldi batez luzatzeko.
Rocio Candal: “Uste dut taldeak oso ondo amaitu duela denboraldia”
Eibarren Emakumezkoen Futboleko Arloko arduradunak, asteazkenean, amaitu berri den denboraldiaren gaineko balorazioa eman du. Candalek nabarmendu du klubaren asmoa dela proiektuari “jarraipena” ematea, hartzen ari den erabakiak eta dituen planak kontuan izanik.
Arene Altonaga, Eibarri agur esan ondoren: “Asko disfrutatu dut, eta oso zorte ona izan dut"
"Orangoz, ez dakit zer egingo dudan familiaz eta udaz gozatzeko", adierazi du Leioako jokalariak. Bizkaitarrak onartu du ama izateak pisu handia izan duela Eibar uzteko erabakian.
Cesar Palacios: “Datorren denboraldiari pazientziaz eta egonkortasunez ekitea oso garrantzitsua dela uste dut”
Cesar Palacios Eibar futbol taldeko kirol zuzendariak prentsaurrekoan hitz egin du denboraldiaren eta taldearen etorkizunaren balantzea egiteko. Adierazpenak, gaztelaniaz.
Jose Corpasek eta Toni Villak ez dute Eibarren jarraituko
Corpasek bost denboraldi eman ditu Eibarren, eta Toni Villa, aldiz, azken bi denboraldietan izan da talde armaginean.
Beñat San Josek Eibarren jarraituko du 2027ra arte
Talde armaginaren 60 partida zuzendu ditu 2025eko otsailean iritsi zenetik, 27 garaipen lortuta.
Astralagak, Iribarrenek, Facilak eta Morenok amaitu dute euren Eibarreko etapa
Eunate Astralagak, Amaia Iribarrenek, Garazi Facilak eta Emma Morenok amaitu dute euren lagapena, eta euren taldeetara itzuliko dira denboraldia amaitzean.
Anaitz Arbillak Eibarrekin berritu du, 2027ko ekainera arte
Talde armaginaren kapitaina duela hamar urte iritsi zen klubera, eta, orain arte, 309 partida jokatu ditu; 2025-2026 denboraldian, 35 neurketatan zelairatu da, horietako 33tan titular izan da.
Patri Ojeda, Marta Lopez de Guereñu, Laura Camino, Iara Lacosta eta Opah Clementek ez dute Eibarren jarraituko
Talde armaginak bost jokalari horiek erakutsitako "konpromisoa eta profesionaltasuna" eskertu ditu ohar labur batean.