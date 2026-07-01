Noe Fernández, nueva armera
La centrocampista avilesina ha firmado con el Eibar hasta el 2028.
El Eibar ha fichado a Noé Fernández, con el objetivo de reforzar el centro del campo. La jugadora asturiana de 22 años ha firmado contrato hasta 2028.
Formada en la cantera del Sporting de Gijón, pasó tres temporadas en el equipo. Posteriormente se fue al Córdoba CF, antes de terminar en el SE AEM. En las últimas temporadas, se ha consolidado como una de las jugadoras más destacadas de la Primera Federación. Prueba de ello es el premio a la mejor jugadora de la temporada 2024/2025 en los Premios AFE.
La centrocampista jugará por primera vez en la Liga F, en palabras del equipo, “aportando calidad y solidez al centro del campo armero”.
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