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Eibarrek 2027ra arte berritu du Juan Bernat

Talde armaginak eta Valentziako hegalekoak akordioa lortu dute kontratua denboraldi batez luzatzeko.

Juan Bernat
Irudia: LaLiga Hypermotion
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

SD Eibarrek Juan Bernaten berritzea baieztatu du 2026/27 denboraldirako. Hortaz, Europako futbolaren elitean ibilbide luzea duen futbolari valentziarrak, Beñat San Josek zuzentzen duen taldean mantenduko du klubak.

Hegalekoa 2025eko neguko merkatuan iritsi zen Ipuruara, "talde armaginaren ezkerreko erreia indartzeko". Valentziako harrobian hezia, esperientzia handia du Europako lehen mailako taldeetan, hala nola Bayern Munichen, Paris Saint-Germainen eta Benfican. Espainian, Villareal eta Getafe taldeetan aritu da. Eibarren egindako ibilbidean, hamar partida ofizialetan hartu du parte, horietako bi titular gisa, "esperientzia, kalitatea eta baliabideak eman dizkio taldeari denboraldiaren azken txanpan".

Juan Bernat, SD Eibarren fitxaketa berria
Futbola SD Eibar Hypermotion Liga

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