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Ane Etxezarreta no continuará en el Eibar

La jugadora beasaindarra ha completado una temporada en el club armero.
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Ane Etxezarreta finaliza su etapa en el club armero
Euskaraz irakurri: Ane Etxezarretak ez du Eibarren jarraituko
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KIROLAK EITB

Última actualización

Ane Etxezarreta no seguirá en el Eibar la próxima temporada, tras una campaña en el club armero. 

La defensa beasaindarra llegó procedente de la Real Sociedad en verano de 2025 y este martes se ha hecho público que no continuará, tras la rescisión de su contrato. 

 

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