Beñat San José entrenará al Eibar hasta 2027
El conjunto armero apuesta por la continuidad del técnico, que ha dirigido 60 partidos con 27 victorias desde su llegada en febrero de 2025.
El técnico donostiarra Beñat San José continuará siendo el entrenador del Eibar hasta 2027, tras el acuerdo alcanzado con el club armero.
Con 43 puntos logrados en las últimas 20 jornadas de la actual campaña, el equipo ha superado su mejor registro histórico de puntos en una sola vuelta al mando de San José, batiendo los 41 conseguidos en la campaña 2021-22 y los 39 de la temporada 2023-24 y de la histórica 2013-14 del ascenso a Primera División.
En temporada y media al frente del banquillo armero, Beñat San José ha dirigido 60 encuentros con un balance de 27 victorias, 17 empates y 16 derrotas. San José llegó a Ipurua en febrero de 2025 con un amplio recorrido internacional que incluye experiencias en Arabia Saudí, Chile, Bolivia, México, Emiratos Árabes Unidos y Bélgica.
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