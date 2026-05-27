Altonaga, que llegó al club armero en 2018, con 25 años, fue parte de la plantilla que hizo historia llevando al Eibar a Primera División y, pese al descenso del año siguiente, también fue parte de la plantilla que volvió a ascender un año después.

La capitana armera pone fin a su etapa en el club después de “años siendo una de las figuras más representativas del vestuario”, ha agregado el club armero. “Más allá de los partidos, que no son pocos, de los minutos y de los resultados, Arene se marcha dejando una huella construida desde el compromiso, la constancia y el sentimiento de pertenencia”, ha remarcado.

Según explica el Eibar, “la capitana es de esas jugadoras que sostienen equipos desde dentro, que aparecen en los momentos difíciles y que convierten un vestuario en una familia, la familia armera”. “Hay futbolistas que pasan por un equipo y hay otras que forman parte de su identidad. Arene Altonaga pertenece a ese segundo grupo”, ha realzado la figura de la jugadora. “No solo se va una capitana, se va una referente”, ha concluido.