Un gol de Magunazelaia permite al Eibar seguir soñando (0-1)

Con el marcador a favor, el Eibar ha cedido la iniciativa al Mirandés, pero nunca ha perdido el control del partido y, aunque los rojillos han manejado más tiempo el balón, se han topado con un bloque armero sólido, ordenado y sin apenas fisuras.

La intervención más exigente de la primera parte para Magunagoitia ha llegado en un disparo de Bauzá, bien resuelto por el guardameta.

En la segunda parte, el conjunto gipuzkoano ha llevado el duelo al escenario que más le ha convenido y el ritmo ha decrecido, apenas sucedieron situaciones de peligro y el Mirandés se ha ido diluyendo entre la precipitación y la falta de claridad en los últimos metros.

El Eibar, además, ha estado cerca de sentenciar en un centro medido al segundo palo de Corpas, pero Arbilla ha cabeceado por encima del larguero.

Sin necesidad de generar demasiado en ataque, el Eibar ha sostenido el resultado con autoridad y ha vuelto a demostrar una notable fiabilidad como visitante.