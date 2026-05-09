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El Eibar asegura su permanencia en la Liga F tras vencer al Alhama (2-0)

Eibar - Alhama - Liga F
18:00 - 20:00

Las jugadoras del Eibar celebran el gol de Laura Camino.

Euskaraz irakurri: Eibarrek F Ligan jarraitzea ziurtatu du, Alhama garaituta (2-0)
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KIROLAK EITB

Última actualización

El Eibar ha certificado su permanencia en la Liga F Moeve al imponerse por 2-0 al Alhama este sábado en Ipurua, y, por lo tanto, volverá a competir en la élite del fútbol femenino por cuarta temporada consecutiva. 

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